وزير التجارة يؤكد أهمية خلق حالة توازن في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي

2024-05-13 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، على أهمية خلق حالة توازن في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري، ترأس وفد جمهورية العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء التي بدأت في المنامة تحت مظلة جامعة الدول العربية استعداداً لعقد الدورة الـ 33 للقمة العربية في البحرين".

وأضاف الغريري في كلمته خلال الاجتماعات، أن "هذا الاجتماع يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتطورات المهمة والمتسارعة في العالم ومنطقتنا، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها، مما يستدعي تعزيز بيئتنا العربية من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية للتعامل مع التحديات الدولية بشكل إيجابي وفعّال وفقاً لتطورات الاقتصاد العالمي".

وتابع أن "الملفات المطروحة في جدول الأعمال ذات أهمية بالغة، خاصةً تلك المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي والأمن المالي التي تشكل دعامات أساسية لدعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي".

وشدد الغريري على" أهمية دعم جميع الجهود المبذولة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التكامل الاقتصادي، مؤكداً على أهمية خلق حالة توازن في اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي".

وبما يخص القضية الفلسطينية، أكد "على دعم العراق لجميع الجهود الأممية والدولية الرامية لاتخاذ قرارات حاسمة بإيقاف آلة الدمار والموت الصهيونية وفتح الممرات لوصول المساعدات الغذائية والدوائية والعينية وإسعاف المصابين والجرحى".