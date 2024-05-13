دوري نجوم العراق.. خمس مباريات اليوم لحساب الجولة الـ 28

2024-05-13 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحتضن بغداد وأربع محافظات أخرى، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، خمس مواجهات في إطار منافسات الجولة الـ 28 من دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم.

وتنطلق أولى المواجهات عند الساعة 3:45 عصراً وتجمع فريقا زاخو وضيفه الكرخ على ملعب الأول.

وفي مباراة ثانية يسعى فريق الشرطة إلى استعادة بريقه، حينما يواجه فريق أمانة بغداد في ملعب الشعب الدولي، ويأمل لاعبو القيثارة أن تكون مواجهة اليوم بمثابة بوابة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد أربعة لقاءات انتهت جميعها بالتعادل آخرها في الجولة الماضية أمام الكهرباء.

كما يستضيف فريق نفط ميسان على ملعبه فريق نادي الحدود، بينما يحل كربلاء ضيفاً على فريق نفط البصرة في ملعب الميناء عند الساعة 8:30 مساءً.

وفي لقاء آخر يحل نوروز ضيفاً على دهوك في ديربي الشمال بطموح رد الاعتبار لخسارته ذهاباً معولاً على عروضه المميزة وارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب سلسلة النتائج الإيجابية التي تحققت له آخرها الفوز على نادي القاسم بثنائية.