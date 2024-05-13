جنايات الكرخ :الاعدام بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية

2024-05-13 11:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، حكمًا بالاعدام بحق مدان يحمل الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان اقدم على ادخال مواد مخدرة إلى العراق لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".