أحدهم ينتمي لسرايا السلام.. اعتقال مسلحين وضبط لوحات مرورية في بغداد

2024-05-13 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، باعتقال عنصر من سرايا السلام -الجناح المسلح للتيار الصدري- على خلفية مشاجرة مع القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية نفذت حملة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد، وضبطت شخصاً ينتمي لسرايا السلام يحمل سلاحاً غير مرخص أمنياً، إلا أنه امتنع عن التعاون مع القوة الأمنية فحصلت مشادة كلامية وتطورت إلى إطلاق نار بالفضاء، وتم اعتقاله".

وأضاف أن "الحملة أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على شخص بحوزته عدداً من لوحات أرقام السيارات من دون أوراق رسمية"، مشيراً إلى "العثور على بندقية، ومسدس عيار 8.5ملم، ومسدس آخر نوع (وبلي) مع 12 إطلاقة، و14 مخزن رصاص بندقية، و240 إطلاق بندقية عيار 7.62ملم 7.62ملم، ومسدس نوع (طارق)، وكذلك سلاح قاذفة، ومسدسين آخرين".

وأشار إلى "إلقاء القبض على شخص مع بندقية، والعثور على سبعة أجهزة اتصال لاسلكية، وسلاحين أبيضين عسكريين (حربة)".