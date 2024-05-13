"سلك كهرباء" يشعل نزاعا عشائريا عنيفا جنوبي العراق

2024-05-13 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن نزاعاً عشائرياً اندلع بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعاً عشائرياً اندلع بين طرفين من عشيرة عبودة، واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة"، لافتا إلى أن "النزاع اندلع بسبب خلاف على سلك كهرباء (كابل) طوله 100 متر، تركه العاملون بعد إكمال أحد المشاريع في المنطقة".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بخسائر مادية جسيمة للطرفين دون اصابات بشرية تذكر، فيما تدخلت القوات الامنية لفض النزاع لاحقا بين طرفيه".