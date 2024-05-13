الكرد يرفضون محاصصة مناصب الأمن بديالى "ولا بأس بالشراكة"

2024-05-13 12:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ديالى

عبر عضو مجلس محافظة ديالى عن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اوس المهداوي، اليوم الاثنين (13 ايار 2024)، عن رفض الكرد لإدخال مبدأ المحاصصة في المناصب الأمنية بديالى وفق مايعرف بمبدأ (1+1).

وأكد المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، بصفته ممثل الكرد التي "تعد ثاني أكبر قومية في مجلس محافظة ديالى"، رفضه ان "تصل المحاصصة السياسية الى اروقة الاجهزة الامنية مهما كانت لأسباب والدوافع"، معللًا ذلك بالرغبة بأن "تبقى الاجهزة الامنية مستقلة بعيدا عن اي سجالات سياسية".

واضاف، ان "هناك تسريبات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ضغوط تمارسها بعض الاطراف من اجل اعتماد مبدأ (1+1) في المنظومة الامنية اي توزيع المناصب الامنية بين المكونات الرئيسية"، لافتا الى ان "الحقيقة لم تطرح هكذا مواضيع في اي نقاشات امامه ويأمل ان لا يكون الامر صحيح".

وشدد المهداوي على "الايمان بمبدأ ان تكون مشاركة المكونات في القرار الامني من خلال الخبرة والكفاءة وليس المحاصصة التي يعرف القاصي والداني تبعاتها ".

واشار الى ان "رفض محاصصة المناصب الامنية مبدأ لا يتراجع عنه من قبل الكرد في ديالى كونها مناصب حساسة يجب ان تبقى بعيدا عن اي مؤثرات سياسية يمكن ان تستغل لأغراض تؤدي بالنتيجة الى اشكاليات نحن في غنى عنها".

وتشهد محافظة ديالى أساسًا خلافات ومحاولات فرض إرادات على أساس طائفي وسياسي فيما يتعلق بهوية محافظ ديالى التي لاتزال بلا حكومة محلية رغم مرور اكثر من 4 اشهر على اجراء الانتخابات المحلية.



