2024-05-13 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقر الدولار الامريكي، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

تظهر أداة "فيد ووتش" أن الأسواق تتوقع بنسبة 61.2 بالمئة خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في ايلول، مع توقعات بخفض نحو 50 نقطة أساس في المجمل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الثلاثاء يليها مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 105.31 بعد تسجيل مكسب الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع.

ومقابل الين، ثبت الدولار عند 155.80 بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من آيار عند 155.965 ين للدولار.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد خسارة بواقع 3% بداية الشهر في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل كانون الاول 2022، بعد تدخلين يشتبه في أن السلطات اليابانية قامت بهما.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.07695 دولار، في وقت تستعد فيه منطقة اليورو لصدور بيانات التضخم الجمعة، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2522 دولار، بينما انخفض اليوان الصيني 0.1 بالمئة خارج البر الرئيسي إلى 7.2414 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين في أحدث تعاملات 0.68 بالمئة إلى 60889.51 دولار.