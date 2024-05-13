مشرف كرة زاخو: مبارياتنا المتبقية بمثابة نهائي ولا مجال لهدر النقاط

2024-05-13 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مشرف كرة نادي زاخو، طه زاخولي، أن الفريق يتعامل مع ما تبقى من مباريات في دوري نجوم العراق، على أنها مباريات نهائية وضياع نقاطها يكلفه الخروج من المربع الذهبي .وقال زاخولي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" أهمية مباراة اليوم أمام الكرخ ضمن الجولة الـ 28 من الدوري تنطلق من إصرار الجهاز الفني على التعامل مع ما تبقى من مباريات على أنها نهائية ولا تحتمل سوى الفوز وضياع نقاطها يعني الخروج من المربع الذهبي ".وأضاف زاخولي أن" جميع الفرق بعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري أصبحت متقاربة ولها ذات الأهداف"، مبيناً أن" أقوى المباريات تجدها بين فرق المقدمة والقريبة منها والتي تنافس على المربع الذهبي وكذلك تجد صعوبة في مواجهة الفرق التي تنافس على الهروب من شبح الهبوط كونها تلعب بروح قتالية، بالاضافة الى أصحاب المراكز الوسطى والأدنى تسعى الى تحسين موقعها قبل نهاية الموسم".وتابع زاخولي أن" فريقه مستعد فنياً وإدارياً للقاء الكرخ، وصفوفه مكتملة ولا يعاني من مشاكل تعرقل مهمته وطموحه في خطف النقاط الثلاث والهيمنة على المركز الرابع في جدول الترتيب ".