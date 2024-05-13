2024-05-13 12:36:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميأعلن قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إنجاز المرحلة الأولى من مطار الأنبار الدولي، فيما أشار إلى تفاصيل العمل.وقال مدير القسم، باسم الأنباري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المرحلة الأولى لتنفيذ مطار الأنبار الدولي تتضمن تهيئة موقع المطار وحمايته، حيث تم إنشاء سياج أمني كونكريتي بمحيط المطار مع مشبك (البي آر سي) والأسلاك الشائكة، إضافة إلى إنشاء طريق حولي داخلي بطول17 كيلو متراً".وتابع، "كذلك تضمنت الأعمال إنشاء 32 برجاً للحراسة على طول محيط المطار، فضلاً عن إنشاء قناة خدمة كونكريتية تحتوي على حامل قابلوات القدرة الكهربائية وقابلوات التيار المنخفض، وهي أيضا بطول17 كيلو متراً"، مؤكداً "إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100 بالمئة".وأضاف الأنباري، أن "المرحلة الثانية تتضمن إنشاء الحقل الجوي من المطار، حيث تشمل إنشاء مدرج الطائرات الرئيس والمدرج الثانوي والمخارج السريعة وساحات وقوف الطائرات لكل من طائرات المسافرين وطائرات الشحن الجوي، إضافة إلى البنى التحتية ومشاريع تصريف مياه الأمطار"، مبيناً أن "هذه المرحلة مهمة وأساسية كونها تخدم الحركة الجوية بشكل مباشر".وأشار إلى، أن "المساحة الكلية للمطار بحدود 6,000 دونم، وسيوفر فرص عمل ما لا يقل عن 500 بمختلف التخصصات، وسيزداد العدد عند توسعة المطار مستقبلاً بحسب المخطط".ولفت إلى، أنه "تم اعتماد تصميم حديث لبناية المسافرين، كما تم تضمين النواعير في داخل صالة المسافرين، مما سيضيف طابعاً تراثياً يعكس جزءاً مهماً من تاريخ المحافظة".