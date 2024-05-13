النزاهة النيابية: القضاء وصل إلى المرحلة النهائية في ملف سرقة القرن

2024-05-13 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملا

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين ، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن.

وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف"، مشيرة الى أن "القضاء أكد أن "هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية".

وأوضحت أن "هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله".

وأضافت أن "مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة"، مبينة أن" هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله".

وبينت أن" هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم القانوني مثلاً (أموال منهوبة أو مهربة)، وكذلك التضخم المالي سيندرج ضمن هذا القانون"، مشيرة الى أن" هناك مؤسسات رسمية لا تعطي الأرقام بصورة صحيحة بشأن أرقام الأموال المهربة".

وأشارت الى أن" قانون استرداد الأموال سيفعل من أين لك هذا؟ بشأن الأموال الكبيرة المهربة لأي شخص عنده تضخم مالي معرض للسؤال".