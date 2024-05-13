وزير النقل يفتتح بناية المجمع الإداري للشركة العامة للنقل البري

2024-05-13 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – حسن الفواز

افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، بناية المجمع الإداري للشركة العامة للنقل البري.

وقال السعداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، على هامش الافتتاح :"افتتحنا البناية الخاصة بالشركة العامة للنقل البري"، مبيناً أن "هذا المشروع يدخل ضمن البرنامج الحكومي".

وأضاف، أنه "بدعم حكومي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لوزارة النقل، تمكنا من إنجاز المشروع وبفترة قياسية بعد أن كان متلكئاً في السنوات الماضية"، منوهاً بأن "المشروع صرح حضاري كبير وتم إنجازه بأيادي وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لتنفيذ المشاريع".

ودعا، "الوزارات، الى الاستفادة من إمكانيات الشركة العامة لتنفيذ المشاريع أحد تشكيلات وزارة النقل، خاصة وأنها تمتلك العقول والإمكانيات والخبرات ما يؤهلها ويمكنها من تنفيذ أكبر المشاريع في البلاد".

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، أن "مشروع مبنى المجمع الإداري للشركة العامة للنقل البري، بدأ العمل به منذ عام 2012 ونتيجة أحداث داعش والأزمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد حالت دون استكمال المشروع".

وأردف، أن "الوزارة الحالية، تسلمت مهام إدارة الشركة العامة للنقل البري ومتابعتها بشكل حثيث ويومي مع جميع التشكيلات"، مبيناً أن "النقل البري يعد الركيزة الأساسية لوزارة النقل".