2024-05-13 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع ، اليوم الاثنين ( 13 آيار 2024)، اعتقال 28 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، فيما اشارت الى ضبط اسلحة غير مرخصة في مناطق متفرقة من بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على 28 متهما بمواد قانونية مختلفة بينهم مخالفين لشروط الاقامة العراقية"، مشيرة الى "ضبط عجلات ودراجات نارية لاتحمل اوراقا رسمية واسلحة غير مرخصة ، خلال عمليات فرض الامن والاستقرار في مدينة الصدر وحي البساتين والشعب وسبع قصور".

واضافت القيادة ان "هذه العملية جاءت بالتعاون مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، لافتة الى " تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصوليا".