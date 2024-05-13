2024-05-13 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، القبض على 11 شخصًا من جنسيات مختلفة لمخالفتهم شروط الإقامة ضمن منطقة الدسيم بالعاصمة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ (قسم شرطة الصدر الاولى) وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من إلقاء القبض على (11) شخصًا من جنسيات مختلفة ضمن منطقة الدسيم لمخالفتهم شروط الإقامة".

وأضاف البيان، ان "العملية جاءت بعد ورود إخبار بتواجد الأشخاص المخالفين ضمن منطقة الدسيم ليتم التوجه الى مكان تواجدهم والقبض عليهم".

وعلى صعيد متصل، أوضح البيان، ان "مفارز شرطة الرصافة، وخلال اجراء ممارسة امنية القت القبض على متهم مطلوب قضائيا".

واكد انه "تم ايقافهم اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".