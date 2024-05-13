العثور على رفات شهيد بمقبرة جماعية فتحت يوم أمس في الحلة

2024-05-13 12:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، بالعثور على رفات شهيد بمقبرة جماعية فتحت يوم أمس في محافظة بابل .

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم العثور على على رفاة أحد الشهداء في المقبرة الجماعية التي فتحت يوم أمس في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".

واشار الى أن "البحث مستمر عن جثامين الشهداء".

وامس الاحد، أجرى فريق من مكتب رئاسة الوزراء ومؤسسة الشهداء، أعمال حفر وسط محافظة بابل للبحث عن مقبرة جماعية.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إنه " بعد ورود انباء عن وجود مقبرة جماعية تعود لسنوات النظام السابق في محافظة بابل، أجرى فريق من مكتب رئاسة الوزراء ومؤسسة الشهداء اعمال حفر للبحث عن المقبرة".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق ايضاً، بأن قوة من شرطة محافظة بابل اغلقت تقاطع باب المشهد بمدينة الحلة للاشتباه بوجود مقبرة جماعية قديمة في المكان تعود لضحايا الانتفاضة الشعبانية عام 1991.