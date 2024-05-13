2024-05-13 12:36:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريراَ موسعاً عن تجارة المشروبات الكحولية واستهلاكها في العراق، بعد مرور نحو عام على إقرار قانون حظرها، مبينا أن الحظر قاد إلى ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بشكل صاروخي وتفشي الفساد والرشاوى حولها. وذكر التقرير البريطاني، أن “مبنى في حي سكني في وسط بغداد حيث يجري تجميع آلاف صناديق الخمور […]

ظهرت المقالة تقرير: أسعار المشروبات الكحولية ترتفع بشكلٍ صاروخي.. هكذا تصل إلى جنوب العراق أولاً على Eishan.