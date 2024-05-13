2024-05-13 12:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر في الكويت، بأن النيابة العامة أمرت بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي، وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير. كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في […]

ظهرت المقالة الكويت.. توقيف وليد الطبطبائي المقرب من الإخوان المسلمين بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير أولاً على Eishan.