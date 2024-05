لحمايتها من التجاوزات.. مفتشية ذي قار تنفذ جولة تفتيشية بمواقع سوق الشيوخ الاثرية

2024-05-13 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت مفتشية آثار وتراث ذي قار، اليوم الاثنين، أن ملاكاتها المختصة بمراقبة آثار وتراث قضاء سوق الشيوخ قام بجولة تفتيشية في المواقع الأثرية التابعة للقضاء بهدف مراقبتها وحمايتها. وذكر مفتش اثار وتراث ذي قار شامل الرميض، في بيان ورد إلى “شبكة أخبار الناصرية”، أن “مراقبية آثار وتراث...

