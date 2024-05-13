2024-05-13 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تعرف على اسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية المحلية ليوم الاثنين المصادف 13 ايار للعام 2024 باميا عراقية سعر الكيلو 4500دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 750 دينارطماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر و ابيض سعر الكيلو 750 ديناربصل احمر سعر الكيلو 1000 دينار باذنجان عراقي...

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