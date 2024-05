زراعة ذي قار تطلق نحو 6 مليون اصبعية سمك في الأهوار

2024-05-13 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية زراعة ذي قار، اليوم الاثنين، إطلاق قرابة 6 مليون سمكة اصبعية في أهوار المحافظة، فيما أشارت إلى أ، إطلاقها يأتي في إطار زيادة ثروة المحافظة السمكية. وذكرت المديرية في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “بتوجيه مباشر من وزير الزراعة و مدير عام الثروة الحيوانية...

