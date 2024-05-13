مصرع وفقدان العشرات جراء الفيضانات وحمم باردة في اندونيسيا

2024-05-13 12:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفعت حصيلة الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا إلى 41 قتيلا و17 مفقودا. وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث المحلية إلهام وهاب في تصريح صحفي انهم سجلوا 41 حالة وفاة لغاية الان، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين. وأكد إلهام وهاب أن السلطات ما زالت تتلقى بلاغات عن أشخاص مفقودين، دون ان يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، في حين انصبّت جهود عناصر الإنقاذ على البحث عن المفقودين والضحايا. ووقعت المأساة السبت في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث هطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على