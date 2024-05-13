التجارة تعلن تسويق أكثر من مليون ونصف المليون طن من الحنطة حتى الآن

2024-05-13 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن تسويق أكثر من مليون ونصف الملون طن من الحنطة حتى الآن.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة حيدر الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تمكنت حتى الان من تسويق أكثر من مليون ونصف المليون طن من الحنطة في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان".

وأضاف أن "عملية التسويق مستمرة وبوتيرة متصاعدة"، لافتاً الى أن "مراكز التسويق جاهزة لاستقبال كميات الحنطة المسوقة مع تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة".