ديون العراق الداخلية ترتفع لأكثر من 76 تريليون دينار

2024-05-13 13:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت إحصائية اقتصادية جديدة، عن ارتفاع إجمالي الدين الداخلي في العراق خلال شهر نيسان الماضي الى أكثر من 76 تريليون دينار. وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، وأطلعت عليها الاقتصاد نيوز، فان اجمالي الدين الداخلي في ابريلنيسان 2024 ارتفاع ليبلغ 76.9 ترليون دينار، مرتفعا عن شهر اذارمارس 2024 بنسبة 5 اذ كان اجمال الدين الداخلي للعراق 73.2 ترليون دينار عراقي ومرتفعا عن ابريلنيسان 2023 بنسبة 10.39 اذ كان اجمالي الدين الداخلي في وقتها 69.7 ترليون دينار عراقي. كما ارتفعت السندات التي تم اطلاقها من وزارة المالية بإدارة البنك المركزي بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 138، بالإضافة الى ارتفاع قروض المصارف الحكومية لتبلغ 6 ترليون دينار، وفقا للعبيدي الذي أكد ان الدين الداخلي حاليا يمثل ما نسبته 20 من مجمل الناتج المحلي.