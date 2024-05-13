2024-05-13 13:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت الاردن، اليوم الاثنين، ارتفاع صادراتها الصناعية الى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024. وأظهر تقرير صدر عن غرفة صناعة عمان الأردنية، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن صادرات الغرفة خلال الثلث الأول بلغت 2.279 مليار دينار اردني، مقابل 2.225 مليار دينار للفترة نفسها للعام الماضي 2023. يشار الى أن كل 70 دينارا اردنيا يعادل 100 دولار أمريكي. واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أغلب الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 1.532 مليار دينار. وأضاف التقرير أن صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 100 بالمائة، حيث وصلت لنحو 723 مليون دينار، مقابل 360 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان. كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة، لتسجل ما قيمته 291 مليون دينار، مقابل 234 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023. وأوضحت الغرفة أن صادراتها توزعت على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 561 مليون دينار، والتعدينية نحو 307 ملايين دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 251 مليون دينار. وحسب معطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 254 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 210 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 152 مليون دينار.