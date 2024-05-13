رئيس الجمهورية يؤكد نهج العراق الثابت في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان

2024-05-13 13:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

أكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، نهج العراق الثابت في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان على نحو متساو لجميع المواطنين وبما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الإثنين ١٣ أيار٢٠٢٤ في قصر بغداد، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيد سلطان بن حسن الجمَّالي والوفد المرافق له.

وأشار السيد الرئيس إلى أن رئاسة الجمهورية تولي اهتماما خاصا بأوضاع المعتقلين والموقوفين، وتحرص على ضرورة تحسين واقع السجون العراقية، مبينا أن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين حيث تم إطلاق سراح الآلاف ممن انتهت مدة محكومياتهم.

وأشار السيد الرئيس إلى أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، والتواصل مع المنظمات الدولية وبما يعزز نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها، وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والإبلاغ عن الانتهاكات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

ورحب رئيس الجمهورية باستضافة بغداد للمؤتمر السنوي للشبكة خلال شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدا دعم رئاسة الجمهورية لانعقاده ونجاحه وبما يحقق أهدافه ومقرراته التي تخدم القضايا الإنسانية.

من جانبه، أعرب السيد سلطان بن حسن الجمَّالي عن سعادته بالزيارة والاطلاع على عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في العراق، معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك، كما استعرض عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.