ضبط صيرفة في كركوك تستلم حوالات مالية لداعش من دولة مجاورة

2024-05-13 13:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني



ضبط صيرفة في كركوك تستلم حوالات مالية لعصابات داعش الإرهابية من دولة مجاورة

==================

في عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني بالإستناد إلى معلومات إستخبارية مؤكدة، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط مجموعة تستلم حوالات مالية لعصابات داعش الإرهابية من إحدى دول الجوار، وتوزع المبالغ المالية التي يتم استلامها تحت مسمى (كفالات) لعناصر داعش الإرهابي، وجرى إلقاء القبض على متهمين من اصحاب صيرفة واحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

كما وباشرت مديرية الإستخبارات المالية في الجهاز بالتحقيق لمعرفة مصادر هذه الأموال ومن يقف خلفها.