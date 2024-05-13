الإعلام الأمني: ضبط صيرفة تستلم حوالات مالية لعصابات داعش في كركوك

2024-05-13 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ضبط صيرفة تستلم حوالات مالية لعصابات داعش الإرهابية من دولة مجاورة في كركوك.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط مجموعة تستلم حوالات مالية لعصابات داعش الإرهابية من إحدى دول الجوار، وتوزع المبالغ المالية التي يتم استلامها تحت مسمى (كفالات) لعناصر داعش الإرهابي".

واضاف انه "جرى إلقاء القبض على متهمين من اصحاب صيرفة واحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

واشار الى ان "مديرية الإستخبارات المالية، باشرت في الجهاز بالتحقيق لمعرفة مصادر هذه الأموال ومن يقف خلفها".