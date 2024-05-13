مصر تحضر وطني الإسكواش للبطولة الآسيوية

2024-05-13 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي للإسكواش عن إقامة معسكر خارجي للمنتخب الوطني في مصر، يدخل ضمن الخطة التحضيرية للمشاركة في بطولة آسيا للفرق التي من المقرر أن تضيفها مدينة داليان الصينية، شهر حزيران المقبل.وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" منتخبنا يواصل استعداداته في ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ضمن المعسكر الداخلي الذي انطلق بداية شهر أيار الحالي ويستمر لغاية السادس والعشرين منه".وأضاف جهاد أن" منهاج المنتخب يتضمن أيضاً الدخول بمعسكر تدريبي خارجي سيقام في مصر ويستمر لمدة أسبوعين، إذ سيكون بمثابة المحطة التحضيرية الأخيرة للاعبينا قبل المغادرة إلى مدينة داليان الصينية بغية المشاركة بالمحفل القاري المقبل".وتابع جهاد أن" الملاك التدريبي يسعى إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، من خلال رفع مؤشر اللياقة البدنية والفنية بالصورة التي تضمن ظهوراً مشرفاً للمنتخب في البطولة الآسيوية، لا سيما أن الفريق يتألف من أربعة عناصر تم اختيارها بعناية بعد الاطلاع على المستويات والنتائج التي أفرزتها المسابقات المحلية الأخيرة".