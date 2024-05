النزاهة: الحكم على أمين صندوق في ضريبة ذي قار بالسجن 10 سنوات

2024-05-13 13:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقّ أمين صندوق في دائرة ضريبة ذي قار استغـلَّ وظيفته فاستولى بغير حقٍّ عـلى زهاء خمسمائة مليون دينارٍ من المال المملوك للدولة.وذكر بيان للهيئة تابعته شبكة اخبار الناصرية ” أنَّ محكمة جنايات ذي قار- الهيئة الأولى أصدرت قرار...

