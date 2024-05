ذي قار: المباشرة بتشييد وتطوير الشبكة الكهربائية لأحياء الناصرية

2024-05-13 13:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الاثنين، المباشرة بأعمال مشروع تشييد وتحسين وتطوير الشبكة الكهربائية لأحياء مختلفة في مركز مدينة الناصرية. وقال مدير الفرع عبد المجيد علاء في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “أعمال المشروع بوشر العمل بتنفيذه من قبل شركة إعمار التساهل للمقاولات العامة ضمن...

