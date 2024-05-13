مسرور بارزاني للثامنة : نفذنا جميع التزاماتنا مع بغداد

2024-05-13 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن تنفيذ جميع التزاماتهم بشأن رواتب شهر نيسان، وأن الاقليم بانتظار بغداد لارسال الرواتب، مشيرا الى تسجيلِ أربعِمئةِ الفِ موظفٍ في مشروع حسابي. "لتفادي المشاكل أمام إرسال الرواتب، قُمنا بتنفيذِ طلبات الحكومة الاتحادية كافة "...،هذا ما قاله رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مؤكدا أن التوطين يعني تسلّم الموظفين رواتبهم من المصارف، وأنهم سعوا منذ فترة طويلة إلى ذلك، وتم تسجيل اسماء مئاتِ الآلافِ من الموظفين في إقليم كوردستان. بارزاني، قال للصحافيين من بينهم مراسل قناة الثامنة على هامش مؤتمر الجفاف والتغير المناخي في أربيل، إنهم ينتظرون أن ترسل بغداد رواتب شهر نيسان،