رئاسة مجلس النواب تحدد السبت المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس البرلمان

2024-05-13 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

حددت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، أن "رئاسة المجلس قررت عقد جلستها يوم السبت المقبل الموافق الـ18 من أيار الحالي، لانتخاب رئيس مجلس النواب". اعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن عقد جلسة تحديد رئيس جديد لمجلس النواب العراقي خلال هذا الاسبوع. وقال الخزعلي لوسائل الإعلام العراقية، إن مرحلة حسم منصب رئيس مجلس النواب قد بدأت وستعقد خلال هذا الاسبوع جلسة تحديد رئيس المجلس. واكد على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على الفساد، معتبرا ان الكابينة السابقة للحكومة العراقية هي الأكثر فسادا. وأستبعد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي