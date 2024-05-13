2024-05-13 14:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قرر ديوان الوقف السني، يوم الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد النائب عن كتلة صادقون (حركة عصائب أهل الحق) علي تركي الجمالي، وقناة “العهد” الفضائية التابعة للحركة بتهمة “التطاول على رموز الأمة”. وجاء في الشكوى التي قدمها الوقف إلى محكمة تحقيق الكرخ، أن “النائب علي تركي الجمالي وخلال لقاء إعلامي له على قناة العهد الفضائية […]

ظهرت المقالة الوقف السنّي يتحرك قضائياً حول “الإساءة للخلفاء الراشدين”: الجمالي ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون أولاً على Eishan.