2024-05-13 14:54:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن ضبط محل صيرفة في كركوك يستلم حوالات مالية لعناصر تنظيم داعش من دولة مجاورة. وقالت الخلية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “جهاز الأمن الوطني وبالاستناد إلى معلومات إستخبارية مؤكدة، في عملية نوعية في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية وتمكن خلالها من ضبط مجموعة في صيرفة […]

ظهرت المقالة في كركوك.. صيرفة تستلم حوالات مالية من “دولة مجاورة” وتوزعها على عناصر داعش أولاً على Eishan.