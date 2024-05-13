2024-05-13 14:54:07 - المصدر: منصة إيشان

حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد،، البديل عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي. وقالت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئاسة المجلس قررت عقد جلستها يوم السبت المقبل الموافق الـ18 من أيار الحالي، لانتخاب رئيس مجلس النواب”. وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل لحلبوسي بسبب […]

ظهرت المقالة البرلمان يحدد السبت المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيسه الجديد أولاً على Eishan.