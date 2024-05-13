2024-05-13 14:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر ديوان الوقف السني، يوم الإثنين، رفع دعوى قضائية ضد نائب عن حركة عصائب أهل الحق وقناة "العهد" الفضائية التابعة للحركة بتهمة "التطاول على رموز الأمة".

وجاء في الشكوى التي قدمها الوقف إلى محكمة تحقيق الكرخ، أن "النائب علي تركي الجمالي وخلال لقاء إعلامي له على قناة العهد الفضائية تلفظ بعبارات مسيئة ومهينة وبذيئة لرموز الامة الاسلامية من الخلفاء الراشدين الاربعة (رضي الله عنهم حيث قال مانصه اللهم العن الاول والثاني والثالث والرابع، اللهم العن يزيد خامساً) وبعد تدخل المذيع من هو الرابع استدرك الموما اليه قائلاً ما نصه ( أن الرابع هو معاوية وهذا ما نؤمن به) ولما كان فعل الموما اليه يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1269 ضمن المادة 5/372 كون الخلفاء الراشدين هم رموز الامة الاسلامية جميعاً وليس لطائفة او مذهب معين فأن الديوان يطلب الشكوى ضد كل من علي تركي الجمالي النائب في مجلس النواب عن كتلة صادقون وقناة العهد الفضائية".

وكان النائب السابق حيدر الملا، رفع امس الأحد، دعوى قضائية ضد نائب من كتلة "الصادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق، بتهمة الإساءة إلى أربعة من أوائل خلفاء المسلمين "أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان".