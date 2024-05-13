خلال شهر.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 4 مليارات دولار

2024-05-13 14:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة، أكثر من أربعة مليارات دولار خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي في مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي أربعة مليارات و348 مليوناً و889 ألفاً و811 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 241 مليوناً و604 ألفاً و989 دولاراً.

وبين مراسلنا أن مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي 4 مليارات و39 مليوناً و874 ألفاً و811 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 92% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 309 مليوناً و874 ألفاً و811 دولاراً.

وأشار إلى أن هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، والبيع النقدي للمصارف، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، وسعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج 1310 دنانير لكل دولار.