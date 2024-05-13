المرور: غرامة 100 ألف دينار على المركبات الحاملة للوحات غير واضحة أو تالفة

2024-05-13 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، فرض غرامة 100 ألف دينار على المركبات الحاملة للوحات غير واضحة أو تالفة، فيما اعتبرت المتعمدين مزورين للوثائق الرسمية وتصل عقوبة السجن بحقهم الى 7 سنوات.

وقال مدير إعلام وعلاقات المرور المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة تعتمد الصيغة القانونية بشان مسألة اللوحات المرورية، والتي تنص على أن أي مواطن يضع من دون قصد لوحة غير واضحة أو تالفة أو مخفية ويصعب رؤيتها من قبل المفارز المرورية أو الكاميرات الذكية يتم فرض غرامة 100 ألف دينار عملاً بأحكام المادة 25 ثانياً من قانون المرور".

وأشار، الى أن "القانون، ينص على أن من يتعمد إخفاء أو التحريف للوحة المرورية توجه له تهمة تزوير وثائق رسمية، كون أن اللوحة تعد من الوثائق الرسمية لدى مديرية المرور العامة"، مؤكدا "عزم المرور على محاسبة المخالفين وفق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 والتي تتضمن إحالة المخالف الى المحاكم المختصة وتصل العقوبة الى السجن لمدة 7 سنوات".

ودعا الحسون، "المواطنين ممن يمتلكون لوحات مرورية غير واضحة أو تالفة، الى مراجعة المديرية والتسجيل وتقديم طلب لغرض إجراء اللازم أصولياً"، منوهاً بأن "التعديل وإصلاح اللوحة المرورية يكون من قبل المديرية حصراً".