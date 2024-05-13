السفير السعودي يؤكد قرب إطلاق برامج عمل مشتركة مع كربلاء المقدسة

2024-05-13 15:24:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أكد السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، اليوم الاثنين، قرب إطلاق برامج عمل مشتركة مع كربلاء المقدسة في مختلف المجالات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، زار العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة، وأكد ان المملكة والعراق يسعيان إلى تكامل اقتصادي وسياسي في جميع المجالات".

واضاف ان "محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي التقى بالسفير أيضاً وتم الاتفاق على تشكيل برنامج وزيارات متبادلة تهدف الى إيجاد مشاريع مشتركة وحقيقية على أرض الواقع، تخدم الشارع العراقي وتوفر فرص عمل للشباب وترفد السوق المحلية".

وعبر عن إعجابه، بـ"النهضة العمرانية والبنية التحتية التي تتميز بها كربلاء المقدسة، كونها مدينة حضرية ومثالاً للمدن الحديثة والمتقدمة".

وأضاف أن "هذه الزيارة هي الأولى إلى محافظة كربلاء المقدسة، حيث سيتم خلالها الاتفاق على كثير من خطط العمل في المرحلة القادمة، سواء على مستوى رجال الأعمال أو المستوى العشائري وغيرها من المجالات".