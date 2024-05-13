بلاسخارت تبلغ السامرائي: طلب العراق بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة سيعرض على مجلس الأمن

2024-05-13 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، أن طلب العراق بإنهاء مهمة "يونامي" سيعرض على مجلس الأمن.

وذكر بيان لتحالف العزم وتلقته "بغداد اليوم"، أن " رئيس التحالف مثنى السامرائي، استقبل اليوم الاثنين، بمكتبه في بغداد، جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

واشار البيان الى أن "اللقاء تركز على تقييم التطورات السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن مناقشة جهود بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة للعراق، وطلب الحكومة العراقية إنهاء مهمة البعثة الأممية في العراق".

وأكدت المبعوثة الأممية، بحسب البيان، أن "هذا الطلب سيعرض على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في أقرب وقت".

فيما أعرب السامرائي، عن شكره لـ" بلاسخارت وفريقها على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية في دعم العراق"، وفقا للبيان.

وأمس الاحد، أصدرت الحكومة العراقية، بيانًا جديدًا بشأن انهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، فيما اشارت الى أن إنهاء عمل البعثة هو نتيجة طبيعية لتطور العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وتعميقاً للتعاون على مستويات أخرى مختلفة.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة والتزاما ببرنامجها المصوّت عليه من قبل مجلس النواب، وفي إطار تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وخلال سعيها لتنظيم علاقات العراق مع الهيئات الدولية بما يتلاءم والتطورات التي حدثت منذ عام 2003، وبما يسهم في توظيف تلك العلاقات بالشكل الذي يخدم المصالح الوطنية فقد تقدمت خلال شهر أيار 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاماً".