يونايتد و البافاري يتسابقان لحسم صفقة نجم برشلونة

2024-05-13 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حدد نادي برشلونة الاسباني 100 مليون يورو، للموافقة على بيع أحد لاعبيه البارزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فيما يتسابق مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على حسم صفقة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، ان "إدارة برشلونة لن تقبل بعروض أقل من 100 مليون يورو للموافقة على رحيل الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، خلال الصيف المقبل".

وأشارت إلى أن "الخطة الرئيسية لإدارة برشلونة هي عدم بيع أراوخو"، مستدركة بالقول "لكن سيدرس النادي الأمر إذا حصل على عرض يناسب طموحاته".

وأوضحت أن "مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني يتسابقان على حسم صفقة أراوخو، لكن كلاهما لن يطابق السعر الذي وضعه برشلونة لبيع المدافع".

وذكرت أن "يونايتد و البافاري يمكنهما فقط إغراء أراوخو بالحصول على راتب أعلى، وهذا ربما يفتح باب للتفاوض على سعر الصفقة، إذا وافق اللاعب على الرحيل".



