وزير النفط يعلن انتهاء جولات التراخيص ويكشف عدد الشركات المشاركة

2024-05-13 15:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، وقال عبد الغني في كلمة خلال إعلان الانتهاء من جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة: نشكر جميع الجهود التي بذلت من أجل إنجاح جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة والتي تعتبران مهمتين، مبينا أن عدد الرقع والحقول المشمولة بالجولتين هي 29 رقعة استكشافية توزعت بين 12 محافظة في العراق. وأضاف أنه تم الترويج لها قبل أكثر من 6 أشهر، مشيرا الى أنه تم إجراء العديد من ورش العمل وإيفاد الكادر من دائرة العقود والتراخيص البترولية الى خارج العراق لأكثر من مرة بهدف الترويج لهاتين الجولتين وتشجيع الشركات على المشاركة فيهما. وتابع أنه تمت تهيئة حقائب المعلومات لهاتين الجولتين، لافتا الى أن الجهود المبذولة من دائرة العقود والتراخيص والدوائر المساندة الاخرى كانت كبيرة جدا. وأكد أن الشركات الراغبة أتيح لها اقتناء حقائب المعلومات، لافتا الى أن عدد الشركات التي اشترت هذه الحقائب هي 22 شركة وهو عدد كبير بالنسبة الى الشركات المتخصصة.