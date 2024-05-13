2024-05-13 15:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وصول جداول قانون الموازنة العامة من الحكومة الى مجلس النواب هذا الاسبوع ، فيما حددت نسبة العجز المتوقع. وقال عضو اللجنة فيصل النائلي، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، أن مجلس النواب بانتظار وصول جداول الموازنة والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي ، وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد بأن الجداول سوف تصل خلال هذا الاسبوع إلى مجلس النواب بغية المضي باقرارها بأسرع وقت ممكن . بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، مشيرا الى انه قد يتجاوز الـ 75 تريليون دينار. وقال الكاظمي، أن موازنة العام الحالي تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 75 تريليون . وأضاف، أن الموازنة تضمنت مجموع الإيرادات والانفاق بمبلغ 150 ترليون دينار، مشيرا الى ان الحكومة تسعى ان يكون الإنفاق الفعلي 228 ترليون . ولفت إلى أن اللجنة ستعدل جداول الموازنة خلال القراءة الثانية.