وزير العمل: هناك حاجة حقيقية واهتمام بالغ لمعالجة التوحد واضطرابات التعلم

2024-05-13 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، وجود حاجة حقيقية لمعالجة مشاكل التوحد واضطرابات التعلم.

وقال الاسدي في كلمه خلال المؤتمر النصف سنوي التأسيسي الاول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك حاجة حقيقية لمعالجة مشاكل ذوي الهمم من التوحد واضطرابات التعلم والتي تتطلب منا جميعا الاهتمام البالغ"، مؤكداً "ثقته بالجهود المبذولة من المنظمات المعنية، والباحثين، والاساتذة، وتحمّلهم قدر المسؤولية في تشخيص المشكلة التي يواجهها عدد غير قليل من ابناءنا".

وأضاف ان "هناك اهمية لدراسة الحلول، والخروج بتوصيات لتصبح منهاج عملٍ لاعطاء فرصة لهذه الفئة من اجل عيشٍ كريمٍ لها، وان يكونوا مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم، ويسهمون في بناء بلدهم".

ووصف الوزير "شعار المؤتمر (سواسية، اختلافنا رحمة) بكلمتين عظيمتين يجب ان تتجسد في كل مفاصل حياتنا، وفي الاختلافات، والحوارات سواء أكانت سياسية، او دينية، او اجتماعية، او ثقافية، او فكرية"، لافتا الى ان "تطور الحوارات ينتج عنها بلداً متماسكاً بين مكوناته، وافراده، وتكون المواطنة فيه عنصر اساسي نعتمد عليه في تقييماتنا".

واوضح ان "برنامج رئيس مجلس الوزراء أولى قطاعات الخدمات، والصحة، والتربية، والتعليم القدر الاكبر من الاهتمام، فضلا عن غيرها من القطاعات المهمة"، مبينا ان "المشاريع التي تنفذها الحكومة، ومنها بناء ألف مدرسة، واكثر في طور البناء والانجاز، وكذلك العديد من المستشفيات، فضلا عن ابتعاث اكثر من خمسة آلاف طالب الى الجامعات العالمية".