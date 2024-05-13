2024-05-13 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث والمتخصص بشؤون الطيران، فارس الجواري، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، عدم وجود بوادر لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية بعد مرور 10 سنوات من وضعها على القائمة.

وقال الجواري، لـ"بغداد اليوم"، ان "امتلاك المطارات العراقية لشروط الأمان والسلامة بنسبة 100% يعتمد على لجان التدقيق من سلطة الطيران المدني العراقي/ قسم السلامة الجوية لمراقبة أداء وعمل هذه المطارات وتطبيقها لمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني".

أضاف أن "المعايير تحدد كيفية استخدام المطارات لموضوع الإقلاع والهبوط ونقل المسافرين"، مبينا ان "هذه اللجنة هي من تحدد هل المطار يلبي شروط الأمان والسلامة بشكل صحيح وبنسبة عالية؟".

وتابع الجواري أن "هذا التدقيق والمتابعة يكون بشكل سنوي، حيث تخرج هذه اللجنة كل سنة لتدقيق المطارات العراقية لمعرفة نسبة الالتزام بشروط الأمان والسلامة وهي تجري عملها بشكل دقيق جدا، حتى تعمل المطارات العراقية وفق معايير وشروط التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني".

وبين ان "هناك امرا مهما جداً وهو ان الخطوط الجوية العراقية ستدخل عامها العاشر، أي (10) سنوات من الحظر الأوربي المفروض على طيرانها"، لافتا الى انه "خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون هناك اجتماع لـ(الاياسا) الأول لعام 2024 لمراجعة أوضاع شركات الطيران المحظورة".

واكد المختص "عدم وجود بوادر لحل لهذه الازمة المستعصية في تاريخ الناقل الوطني العراقي، التي تتمثل بوجود مدققي (الاياسا) في الشركة لتدقيق حالات الخطأ فيها"، مبينا ان "الكثير من المعلومات حول الأسباب والحلول لهذه المشكلة، مستنبطة من توصيات حلول اللجان الدولية التي زارت الشركة عامي 2016 و 2019".

وباشرت سلطة الطيران المدني، يوم أمس الاحد، (12 ايار 2024)، عملية التفتيش والترخيص لمطار النجف الاشرف الدولي.

وذكرت سلطة الطيران في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريقاً مختصاً بتفتيش المطارات وترخيصها من سلطة الطيران المدني، زار وفق التعليمات واللوائح الخاصة بسلطة الطيران المدني العراقي مطار النجف الأشرف الدولي".

وأوضحت، أن "الفريق سيقوم بفحص وتفتيش كافة مفاصل المطار الفنية المتعلقة بالجانب الجوي والأمور التشغيلية وفق متطلبات السلامة الجوية والمعايير القياسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)".

وأكدت، ان "هذا المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمطارات وزيادة جاذبيتها لشركات الطيران العالمية،" مشيرا الى، ان "سلسلة الزيارات والمتابعة للمطارات المحلية ستكون مستمرة من اجل الحفاظ على كافة متطلبات السلامة وتطوير قطاع النقل الجوي".