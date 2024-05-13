لمعرفة المقصر من عدمه.. مجلس البصرة يشكل لجنة لمتابعة رؤساء الوحدات الإدارية

2024-05-13 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف عضو مجلس محافظة البصرة اياد المالكي، اليوم الاثنين (13آيار2024)، عن تشكيل لجنة داخل مجلس المحافظة لتقييم رؤساء الوحدات الادارية، فيما بين انه بعد تقييم اللجنة لرئيس الوحدة سيقرر المجلس اقالة المقصر من عدمه.

وقال المالكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المجلس سيكافئ رؤساء الوحدات الادارية الذين قدموا لمناطقهم حتى لو كان هناك سخطاً عليهم لكن نريد ان ننصف الشخص الذي يعمل من الشخص الذي فشل في ادارة الوحدة الادارية"، موكدا على انه "المجلس وفقا لتقييم اللجنة لـ (مدير ناحية او قائم مقام ) سيقرر اقالة المقصر من عدمه".

وتابع المالكي ان "قضاء القرنة فيه عدد من الشخصيات الكفوءة التي تستطيع ادارة قائم مقامية القضاء"، مبيناً ان "الامر سيحسم قريبا لكي نمضي سريعا بمشروع القرنة المتكامل خدمة للمواطنين".

وفي 30 آذار الماضي وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة بمحافظة البصرة "باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخدمية بقضاء القرنة، بشركة أخرى رصينة".

ويذكر أن قضاء القرنة بمحافظة البصرة، شهد في آذار الماضي تظاهرات حاشدة ونصب خيم الاعتصام وإغلاق بوابة حقل القرنة الأول للمطالبة بالخدمات، كما شهد، وفاة طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات، غرقاً في حفرة مياه تعود لمشروع مجاري القرنة، في حي الجمعة.

والحادث وقع عندما سقط أحد الطفلين في الحفرة التي امتلأت بالمياه نتيجة كسر أنبوب مجاور لمياه الإسالة، فحاول الطفل الثاني إنقاذ صديقه لينتهي بهما المطاف إلى الغرق.