بعد رصد بمواقع التواصل.. "أسد كركوك" بقبضة الاستخبارات في بغداد

2024-05-13 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، القبض على متهم يحتال على المواطنين ويلقب بـ "مفتاح" و "أسد كركوك" في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد/ الرصافة، ألقت القبض على متهم يقوم بانتحال صفة الغرض منها النصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بصلة القربى من بعض المسؤولين الحكوميين".

وأضافت الوكالة، ان "العملية تمت بعد رصده على مواقع التواصل الاجتماعي واستحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأكدت انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف عن عدة عمليات نصب واحتيال وصُدقت قضائياً".