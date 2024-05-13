رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة الخدمات والطلبات والقرارات الخاصة بمناطق كركوك

2024-05-13 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة الخدمات والطلبات والقرارات الخاصة بمناطق كركوك، فيما أكد أهمية العمل الجماعي والدؤوب لحلّ أي ملفات مؤجلة تتعلق بالمحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وفداً ضمّ ممثلين عن أبناء المكوّن التركماني، من أهالي مناطق بشير وتازة وتسعين، في محافظة كركوك".

ورحب رئيس الوزراء بأعضاء الوفد، مشيداً "بما قدّمه أهالي مناطقهم من تضحيات في مختلف المراحل التاريخية".

واستذكر "المعاناة والشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهة مع عصابات داعش، وثباتهم ودفاعهم عن مناطقهم وأرضهم، إلى جانب باقي المكونات المتآخية في محافظة كركوك".

واستمع إلى عرض من ممثلي الأهالي عن الأحوال الخدمية والمعيشية في تلك المناطق، ومستوى الإجراءات الحكومية، ومتابعة قضايا تمليك الأراضي وحلّ مشاكل الأراضي المصادرة إبّان النظام السابق، فضلاً عن مستوى المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية المطلوبة.

وأعرب السوداني عن تقديره للوفد، مؤكداً "أهمية العمل الجماعي والدؤوب لحلّ أي ملفات مؤجلة تتعلق بالمحافظة".

ووجه "بتشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن أهالي النواحي المذكورة؛ من أجل متابعة الخدمات والطلبات والقرارات الخاصة بمناطقهم".