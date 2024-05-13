المندلاوي يدعو إلى تضافر الجهود واستنفار الطاقات لإنجاح خطة تفويج الحجاج

2024-05-13 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، إلى تضافر الجهود واستنفار الطاقات لإنجاح خطة تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة.

وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "على جميع الوزارات والجهات الساندة، تسهيل مهمة هيئة الحج والعمرة، وتبسيط إجراءات تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة، بما يضمن سلامة وصول ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج".

وشدد على "ضرورة تذليل العقبات التي تواجه كوادر هيئة الحج والعمرة، وتوفير كل ما تحتاجه الهيئة من تسهيلات لنجاح خطتها في تفويج الحجاج لهذا العام".