2024-05-13 16:06:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت تقارير صحفية عن حادثة نصب جديدة وقعت في الدوري الروماني لكرة القدم، بطلها لاعب برشلونة السابق إدغار لي. وتعاقد نادي دينامو بوخارست الروماني في فبراير الماضي مع إدغار لي لاعب برشلونة السابق، ولكن بعد 3 أشهر من إتمام الصفقة تبين أن شقيقه التوأم إيدلينو هو من يلعب مكانه. وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن هناك […]

ظهرت المقالة شقيقه التوأم يلعب مكانه.. لاعب برشلونة السابق يحتال على ناديه أولاً على Eishan.