الزراعة: لجان من 5 جهات حكومية لمراقبة الجزر العشوائي

2024-05-13 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، تشكيل 234 فرقة بيطرية للحد من الجزر العشوائي وانتشار الحمى النزفية في عموم المحافظات.

وقال مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة، ثامر الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة رفعت كتباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإنشاء مجازر نموذجية"، منوهاً بأن "المجازر الموجودة حالياً قليلة ومتهالكة".

وأوضح الخفاجي، أن "إنشاء المجازر ليس من صلاحيات وزارة الزراعة، وإنما من صلاحيات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، فهذا الأمر متروك للوزارة".

وأشار إلى، أن "هناك لجان تنسيق مشتركة ما بين دائرة البيطرة ودائرة الصحة العامة والأمن الوطني والداخلية والبيئة، لمراقبة الجزر العشوائي".

وأضاف أن "الإجراءات التي تتخذ بحق مرتكبي الجزر العشوائي هي مصادرة الآلات والمعدات الموجودة في تلك الأماكن وغلقها، وأخذ تعهدات على الأشخاص الذين يزاولون هذه المهنة في الأماكن غير الرسمية وغير المجازة"، لافتاً إلى أنه "تمت مفاتحة المحافظين في المحافظات، لإنشاء أماكن نظامية تحدد من قبل المحافظة، وترش بالمبيدات للقضاء على الجراد الناقل المسبب الرئيس لمرض الحمى النزفية".

وأكد أن "الدائرة مستمرة بالحملة الوطنية الشاملة التي انطلقت بتاريخ الأول من شهر نيسان الماضي، لرش المواشي وتغطيسها، فضلاً عن رش الحظائر التي تتواجد بها الحيوانات بمبيد مضاد للجراد الناقل".

وتابع أن "الحملة شملت عموم المحافظات في 15 مستشفى بيطرياً، وتشكيل بحدود 234 فرقة بيطرية، مكونة من أطباء بيطريين يقومون بجولات مستمرة في كافة أقضية ونواحي المحافظات، للحد من انتشار مرض الحمى النزفية".